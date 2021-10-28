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Врачи поставили диагноз Николе Йокичу

Врачи поставили диагноз Николе Йокичу
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прошёл медицинское обследование, которое не выявило структурных повреждений колена, сообщает ESPN.

Йокич получил ушиб правого колена во второй четверти последнего матча регулярного чемпионта НБА с «Юта Джаз» (110:122). Сербский баскетболист не смог выйти на площадку во второй половине игры, сославшись на болевые ощущения. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун после матча заявил, что травма Йокича, скорее всего, не носит серьёзного характера. Медицинское обследование подтвердило первоначальные прогнозы представителей «Наггетс». Йокич должен принять участие в домашней игре с «Даллас Маверикс» 30 октября.

Дейсвующий MVP НБА Йокич набирает в среднем 26,8 очка, 13,5 подбора и 4,5 передачи в нынешнем сезоне.

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