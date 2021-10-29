Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пабло Ласо объяснил, почему «Реал» проиграл УНИКСу в Евролиге

Пабло Ласо объяснил, почему «Реал» проиграл УНИКСу в Евролиге
Комментарии

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился мнением о матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (58:68).

«В первую очередь хочу поздравить Казань с победой! УНИКС по-настоящему заслужил её. Мы провели не лучший матч. Даже ведя в счёте, мы не выглядели командой, которая контролировала игру. Считаю, они действовали гораздо агрессивнее нас. В тяжелые моменты встречи хозяева забросили важные трёхочковые, которые позволили им вернуться в игру и добиться заслуженной победы», — приводит слова Ласо официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Воронцевич, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи. В составе «Реала» 15 очков набрал Уолтер Тавареш.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021