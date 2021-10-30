Брайант 7 лет назад вложил $ 6 млн в актив, который сейчас принесёт его семье $ 800 млн

Стало известно, что легендарный баскетболист Коби Брайант приобрел 10% акций BodyArmor в 2014 году за $ 6 млн. Сейчас эта часть оценивается в $ 800 млн.

После трагической смерти Брайанта пакет акций перешёл жене и детям бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

За свою карьеру Мамба побил множество рекордов НБА, став одним из самых великих игроков лиги за всё время её существования. За карьеру Коби выдал 25 матчей с результативностью 50+ очков. Только Уилт Чемберлен (118) и Майкл Джордан (31) сделали это большее количество раз.