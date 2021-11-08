Дабл-дабл Хардена и 31 очко Дюранта принесли «Бруклину» победу над «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:103, которая стала для них пятой кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко и совершивший по 7 подборов и передач. Защитник Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 8 передач. Среди игроков «Торонто» лучшая результативность у разыгрывающего Фреда Ванвлита – 21 очко, 3 подбора и 8 передач.

В следующем матче «Торонто Рэпторс» предстоит отправиться на выезд к «Бостон Селтикс», а «Бруклин Нетс» продолжит серию гостевых матчей встречей с «Чикаго Буллз».