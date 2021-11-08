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Дабл-дабл Хардена и 31 очко Дюранта принесли «Бруклину» победу над «Торонто»

Дабл-дабл Хардена и 31 очко Дюранта принесли «Бруклину» победу над «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:103, которая стала для них пятой кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко и совершивший по 7 подборов и передач. Защитник Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 8 передач. Среди игроков «Торонто» лучшая результативность у разыгрывающего Фреда Ванвлита – 21 очко, 3 подбора и 8 передач.

В следующем матче «Торонто Рэпторс» предстоит отправиться на выезд к «Бостон Селтикс», а «Бруклин Нетс» продолжит серию гостевых матчей встречей с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 21, Ануноби - 16, Сиакам - 15, Трент-мл. - 14, Ачиува - 13, Барнс - 8, Буше - 6, Бэнтон - 5, Михайлюк - 5, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Флинн, Шампани
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Харден - 28, Гриффин - 14, Миллз - 13, Браун - 12, Харрис - 11, Бембри - 5, Олдридж - 2, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Томас, Шарп, Эдвардс
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