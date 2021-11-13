Фантастический данк 18-летней восходящей звезды «Реала» — момент тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 9-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительный пу-бэк-данк форварда «Монако» Донта Холла, роскошный аллей-уп игроков ЦСКА Алексея Шведа и Джоэла Боломбоя, мощные блок-шоты центрового «Милана» Николо Мелли и тяжёлого форварда «Анадолу Эфес» Адриена Мормана, классная комбинация баскетболистов «Альбы» Тамира Блатта и Бена Ламмерса, роскошный данк защитника «Олимпиакоса» Шакилла Маккиссика в быстром отрыве. Лучшим моментом тура признан потрясающий данк 18-летнего тяжёлого форварда «Реала» Тристана Вукчевича после передачи разыгрывающего Серхио Льюля.

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