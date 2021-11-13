Владимир Гомельский ответил на вопрос о регрессе Уилла Клайберна в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о регрессе Уилла Клайберна в составе ЦСКА, отвечая на вопрос болельщика по этой теме.
«И в прошлом сезоне была травма, и в этом сезоне было повреждение. Клайберн остаётся лидером ЦСКА по набранным очкам, одним из лучших по подборам. Не думаю, что имеет смысл доверять ему роль разыгрывающего. Уилл — остроатакующий игрок. Добиться для него неравноценного размена и оставить 1 на 1 с уступающим ему в росте или скорости соперником — нормальная тактика. В текущем сезоне у Клайберна было два отличных матча, два плохих и пять средних. Он и когда пришёл в ЦСКА заигрывался с мячом. То есть самое важное для него – принять решение. Тогда логика действий будет вынуждать его играть быстрее», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
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