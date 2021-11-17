«Жальгирис» прервал серию из 9 поражений, «Реал», «Бавария» и «Баскония» добыли победы

Завершились 4 матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Литовский «Жальгирис» в домашней встрече с «Панатинаикосом» одержал победу со счётом 76:69. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артурас Милакнис (13 очков). У «Панатинаикоса» больше всего очков на счету Дарила Макона (21).

АСВЕЛ принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 74:87 в пользу испанской команды. Самым результативным в составе мадридцев был Фабьен Козёр (25 очков). Эли Окобо из АСВЕЛа отметился 26 очками.

«Баскония» уверенно обыграла «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Фернандо Буэса» (Витория, Испания) и завершилась со счётом 93:74. Среди игроков «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал Стивен Эноч (23), у «Црвены Звезды» таким был Никола Иванович (21).

«Бавария» со счётом 71:63 на домашней площадке одержала победу в матче с «Фенербахче». Владимир Лучич из «Баварии» забил 22 очка, Марко Гудурич, выступающий в турецкой команде, — 16.