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«Жальгирис» прервал серию из 9 поражений, «Реал», «Бавария» и «Баскония» добыли победы

«Жальгирис» прервал серию из 9 поражений, «Реал», «Бавария» и «Баскония» добыли победы
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Завершились 4 матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Литовский «Жальгирис» в домашней встрече с «Панатинаикосом» одержал победу со счётом 76:69. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артурас Милакнис (13 очков). У «Панатинаикоса» больше всего очков на счету Дарила Макона (21).

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
76 : 69
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Милакнис - 13, Кавано - 12, Улановас - 11, Блажевич - 10, Стрелниекс - 9, Гиффей - 5, Зоран Драгич - 5, Кальнетис - 5, Лекавичюс - 2, Небо - 2, Уэбстер - 2, Лукошюнас
Панатинаикос: Макон - 21, Папапетру - 10, Папаяннис - 7, Сент-Рос - 7, Уайт - 7, Каселакис - 6, Перри - 5, Феррелл - 3, Эванс - 2, Флойд - 1, Бохоридис

АСВЕЛ принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 74:87 в пользу испанской команды. Самым результативным в составе мадридцев был Фабьен Козёр (25 очков). Эли Окобо из АСВЕЛа отметился 26 очками.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
74 : 87
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Окобо - 26, Осетковски - 14, Джонс - 12, Лякомб - 9, Гист - 6, Стразель - 3, Адетокунбо - 2, Найт - 2, Кауди, Уэнсу, Фалл
Реал Мадрид: Козёр - 25, Ябуселе - 18, Тавареш - 12, Фернандес - 9, Пуарье - 6, Ханга - 5, Абальде - 4, Льюль - 3, Цаликис-Вукчевич - 3, Эртель - 2, Ндиайе, Нуньес

«Баскония» уверенно обыграла «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Фернандо Буэса» (Витория, Испания) и завершилась со счётом 93:74. Среди игроков «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал Стивен Эноч (23), у «Црвены Звезды» таким был Никола Иванович (21).

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
93 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Баскония: Эноч - 23, Гедрайтис - 21, Болдуин - 14, Седекерскис - 9, Фонтеккио - 9, Нноко - 8, Маринкович - 5, Грейнджер - 4, Баррера, Костелло, Куруцс, Питерс
Црвена Звезда: Иванович - 21, Цирбес - 12, Добрич - 11, Холлинс - 11, Кузмич - 10, Ускокович - 3, Давидовац - 2, Лазич - 2, Маркович - 2, Калинич, Лазаревич, Симонович

«Бавария» со счётом 71:63 на домашней площадке одержала победу в матче с «Фенербахче». Владимир Лучич из «Баварии» забил 22 очка, Марко Гудурич, выступающий в турецкой команде, — 16.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
71 : 63
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Лучич - 22, Уолден - 16, Рабит - 13, Томас - 6, Хантер - 6, Обст - 3, Уэйлер-Бэбб - 3, Хиллиард - 2, Джедович, Джордж, Шиллинг, Ярамаз
Фенербахче: Гудурич - 16, Веселы - 12, Букер - 10, Полонара - 8, Хазер - 5, Пьерр - 4, Махмутоглу - 3, Хенри - 3, де Коло - 2, Акпинар, Дювериоглу, Шайок
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