Итудис выступил с обвинением в адрес Ясикявичюса после поражения ЦСКА от «Барселоны»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его коллега из «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс намеренно сбивал ритм во время быстрой атаки армейцев в третьей четверти матча регулярного чемпионата Евролиги.
Ясикявичюс начал спорить с судьей во время атаки ЦСКА при счёте 52:47, в результате чего игру пришлось остановить и российская команда упустила возможность увеличить разрыв. В третьей четверти ЦСКА превзошёл соперника со счетом 33:13, но в четвёртой десятиминутке растерял преимущество и потерпел поражение со счётом 73:81.
«Это был важный момент. При всем уважении к коллеге, но он сбил ритм. Это не то же самое, когда вы получаете заслуженный технический, и когда прерывается быстрый отрыв. Нам нужно как-то разобраться с этим», – приводит слова Итудиса Basket News.
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