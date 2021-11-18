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Итудис выступил с обвинением в адрес Ясикявичюса после поражения ЦСКА от «Барселоны»

Итудис выступил с обвинением в адрес Ясикявичюса после поражения ЦСКА от «Барселоны»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его коллега из «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс намеренно сбивал ритм во время быстрой атаки армейцев в третьей четверти матча регулярного чемпионата Евролиги.

Ясикявичюс начал спорить с судьей во время атаки ЦСКА при счёте 52:47, в результате чего игру пришлось остановить и российская команда упустила возможность увеличить разрыв. В третьей четверти ЦСКА превзошёл соперника со счетом 33:13, но в четвёртой десятиминутке растерял преимущество и потерпел поражение со счётом 73:81.

«Это был важный момент. При всем уважении к коллеге, но он сбил ритм. Это не то же самое, когда вы получаете заслуженный технический, и когда прерывается быстрый отрыв. Нам нужно как-то разобраться с этим», – приводит слова Итудиса Basket News.

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