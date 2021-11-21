«Автодор» в овертайме вырвал победу в матче с «Енисеем»

«Автодор» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником саратовского клуба был «Енисей» из Краснодара. Встреча завершилась со счётом 95:101 (24:18, 16:21, 19:25, 23:18, 19:13) в пользу подопечных Эмиля Райковича.
Гости увереннее начали встречу, добыв преимущество в 6 после первой десятиминутки. Во второй четверти перевес «Автодора» достигал десяти очков, однако на большой перерыв команды уходили практически при равном счёте — 39:40.
Третья десятиминутка вновь осталась за хозяевами площадки (+6). В заключительном игровом отрезке красноярцы вели с преимуществом в 9 очков, которое, однако, в концовке растеряли. Встреча была продолжена в овертайме, победителем из которого вышел «Автодор».
В составе команды из Саратова больше всего очков на счету Филипа Скрабба (24). У «Енисея» чаще всего кольцо гостей поражал Каспер Уэйр (19).
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