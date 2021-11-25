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Кендрик Перкинс назвал главную проблему «Лейкерс»

Кендрик Перкинс назвал главную проблему «Лейкерс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о причинах проблем «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«О среднем трипл-дабле уже не идёт и речи. Теперь, когда Уэстбрук в Лос-Анджелесе, всё иначе. Удастся ли ему взять себя в руки и побеждать в баскетбол? Сможешь уменьшить количество потерь и повести за собой команду, Расс? Когда сравниваешь Расселла Уэстбрука и Криса Пола, видишь, как Пол идёт вперёд и выигрывает матчи.

Знаете, в чём главная проблема «Лейкерс»? Эти ребята не сосредоточены на игре. Им всегда есть, чем заняться. Может, стоит подождать окончания сезона? А уже потом заниматься съёмками в рекламе, фильмах и документальных лентах», — сказал Кендрик Перкинс в эфире шоу First Take.

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