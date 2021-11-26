Велимир Перасович: сегодня была лучшая игра УНИКСа в нападении

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:78).

«Я думаю, что сегодня была наша лучшая игра в нападении. Набрать 98 очков против «Црвены Звезды» очень сложно. У многих игроков был хороший день. Бросали очень хорошо. Я точно не знаю нашего процента попаданий, но у нас действительно хороший процент трёхочковых. Мы были одними из худших в нескольких играх в этом аспекте, но сегодня команда сыграла очень хорошо», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.

«Поздравляю УНИКС с победой. Они провели действительно хорошую игру. Вторая половина была такой же, как и первая. Соперники заслужили победу. Они были намного лучше нас», — отметил главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич.