Велимир Перасович: сегодня была лучшая игра УНИКСа в нападении

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:78).
«Я думаю, что сегодня была наша лучшая игра в нападении. Набрать 98 очков против «Црвены Звезды» очень сложно. У многих игроков был хороший день. Бросали очень хорошо. Я точно не знаю нашего процента попаданий, но у нас действительно хороший процент трёхочковых. Мы были одними из худших в нескольких играх в этом аспекте, но сегодня команда сыграла очень хорошо», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.
«Поздравляю УНИКС с победой. Они провели действительно хорошую игру. Вторая половина была такой же, как и первая. Соперники заслужили победу. Они были намного лучше нас», — отметил главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич.
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