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Стефен Карри обновил три рекорда НБА

Стефен Карри обновил три рекорда НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:90) записал на свой счёт 33 очка (5/9 двухочковых, 7/13 трёхочковых, 2/2 штрафных), 5 подборов, 5 передач и 6 перехватов.

Карри обновил свой рекорд НБА по точным трёхочковым в первых 20 матчах команды за сезон. В активе Стефена 105 дальних попаданий, 6 лет назад он реализовал 102 броска из-дуги. Кроме того, Карри быстрее всех в истории НБА покорил отметку 100 точных трёхочковых. Карри попал как минимум 7 раз с дальней дистанции в 100-й раз за карьеру, обновив очередной собственный рекорд НБА. Джеймс Харден (42) и Дэмьен Лиллард (37) идут на втором и третьем месте в списке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

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