Молодой игрок НБА с контрактом на $ 207 млн выбыл до конца сезона

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший перенёс операцию на пояснице и выбыл из строя до конца сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Портер страдает нервным заболеванием спины с момента выступления в NCAA. Форвард считался претендентом на выбор под первым номером драфта НБА 2018 года и назывался «талантом поколения», но из-за проблем со здоровьем опустился до 14-го пика.



Портер не хотел делать очередную операцию на спине, но согласился после аргументов представителей клуба. Майкл должен восстановиться к следующему сезону, когда вступит в силу его максимальное пятилетнее продление контракта на $ 172,5 млн ($ 207 млн с учётом вероятных бонусов).



В прошлом сезоне Портер набирал в среднем 19,0 очка и 7,3 подбора и считался претендентом на награду самому прогрессирующему игроку НБА.