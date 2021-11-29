Молодой игрок НБА с контрактом на $ 207 млн выбыл до конца сезона

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший перенёс операцию на пояснице и выбыл из строя до конца сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Портер страдает нервным заболеванием спины с момента выступления в NCAA. Форвард считался претендентом на выбор под первым номером драфта НБА 2018 года и назывался «талантом поколения», но из-за проблем со здоровьем опустился до 14-го пика.
Портер не хотел делать очередную операцию на спине, но согласился после аргументов представителей клуба. Майкл должен восстановиться к следующему сезону, когда вступит в силу его максимальное пятилетнее продление контракта на $ 172,5 млн ($ 207 млн с учётом вероятных бонусов).
В прошлом сезоне Портер набирал в среднем 19,0 очка и 7,3 подбора и считался претендентом на награду самому прогрессирующему игроку НБА.
- 29 ноября 2021
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
-
19:45
-
19:10
-
18:57
-
17:56
-
17:20
-
16:11
-
15:19
-
14:21