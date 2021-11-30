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Кристапс Порзингис получил травму голеностопа

Кристапс Порзингис получил травму голеностопа
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Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (96:114) из-за травмы правого голеностопа, сообщает Cluth Points.

Порзингис в этом сезоне набирает в среднем 20,5 очка и 8,1 подбора за игру. В матче с «Кавальерс» тяжёлый форвард успел записать на свой счёт 9 очков и 5 подборов за 27 минут. Степень серьёзности травмы латвийского баскетболиста станет известна позже.

«Даллас» (10-9) сохранил четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, несмотря на поражение в матче с «Кливлендом». Стоит отметить, что словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич в этом матче оформил трипл-дабл — 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

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