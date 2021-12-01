Okko эксклюзивно покажет Евролигу, ключевой европейский баскетбольный турнир. Согласно контракту, Okko будет транслировать Евролигу с сезона-2022/2023 до сезона-2024/2025 включительно. Игры российских команд в сезоне-2022/2023 можно будет посмотреть бесплатно. Некоторые матчи будут показаны не только на платформе Okko Спорт, но и на телеканале сервиса.
Евролига дополнит эксклюзивное баскетбольное предложение Okko. Сервис будет транслировать матчи турнира в максимально полном объёме, как и игры ранее приобретённого Кубка Европы по баскетболу. Подписчики получат доступ к матчам в лайве и записи с возможностью смотреть трансляции сразу на нескольких устройствах в высоком качестве.
На платформе Okko Спорт также будут доступны аналитика, обзоры, хайлайты и другие уникальные материалы. Часть из них будет публиковаться на сайте и в соцсетях «Чемпионата».
«Совсем недавно запустив баскетбольные трансляции в Okko, мы уже делаем следующий шаг и с удовольствием заявляем о том, что будем показывать Евролигу, пожалуй, самый зрелищный европейский баскетбольный турнир. Уверен, это большая новость для всех любителей спорта, а в особенности для болельщиков российских клубов, которые теперь смогут увидеть Евролигу в максимально полном объёме», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.
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