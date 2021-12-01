Президент греческой федерации приедет в Москву убеждать ЦСКА отпустить Итудиса в сборную

Президент греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос приедет в Москву, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить главного тренера команды Димитриса Итудиса в сборную Греции. Об этом сообщает греческий портал Totalbasket.
Лиолиос планирует провести личную встречу с самим Итудисом и президентом ЦСКА Андреем Ватутиным.
Ранее ходили слухи, что Димитриса Итудиса могут уволить после пяти поражений подряд, однако Ватутин опроверг это.
Напомним, ЦСКА установил свой антирекорд по числу поражений подряд в XXI веке.
Завтра, 2 декабря, ЦСКА сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги красно-синие занимают девятое место, греческая команда находится на предпоследней, 17-й строчке.
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