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Президент греческой федерации приедет в Москву убеждать ЦСКА отпустить Итудиса в сборную

Президент греческой федерации приедет в Москву убеждать ЦСКА отпустить Итудиса в сборную
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Президент греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос приедет в Москву, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить главного тренера команды Димитриса Итудиса в сборную Греции. Об этом сообщает греческий портал Totalbasket.

Лиолиос планирует провести личную встречу с самим Итудисом и президентом ЦСКА Андреем Ватутиным.

Ранее ходили слухи, что Димитриса Итудиса могут уволить после пяти поражений подряд, однако Ватутин опроверг это.

Напомним, ЦСКА установил свой антирекорд по числу поражений подряд в XXI веке.

Завтра, 2 декабря, ЦСКА сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги красно-синие занимают девятое место, греческая команда находится на предпоследней, 17-й строчке.

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