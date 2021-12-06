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«Парма» обыграла «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма» одержала домашнюю победу над «Зелёной Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:72 в пользу пермского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой пермский клуб вышел вперёд на 11 очков — 22:11. Во второй десятиминутке пермякам удалось увеличить преимущество до 15 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:27 в пользу «Пармы».

В третьей четверти сильнее вновь оказались хозяева паркета, увеличившие преимущество до 22 очков. В заключительной десятиминутке гости попытались отыграться, но времени польской команде не хватило. Итоговый счёт встречи — 83:72 в пользу «Пармы».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, набравший 18 очков. В составе гостей 22 очка набрал Драган Апич.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 17:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
83 : 72
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Парма: Мейерис - 18, Юшкявичюс - 18, Параховский - 16, Хилл - 14, Жукаускас - 12, Платунов - 3, Забелин - 2, Буланов, Жмако, Куров, Перевалов
Зелёна-Гура: Апич - 22, Ненадич - 21, Брембли - 18, Майер - 9, Мазурщак - 2, Konrad Szymanski, Жолниревич, Зысковски, Сулима, Фрейзер
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