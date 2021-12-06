«Парма» обыграла «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма» одержала домашнюю победу над «Зелёной Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:72 в пользу пермского клуба.
Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой пермский клуб вышел вперёд на 11 очков — 22:11. Во второй десятиминутке пермякам удалось увеличить преимущество до 15 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:27 в пользу «Пармы».
В третьей четверти сильнее вновь оказались хозяева паркета, увеличившие преимущество до 22 очков. В заключительной десятиминутке гости попытались отыграться, но времени польской команде не хватило. Итоговый счёт встречи — 83:72 в пользу «Пармы».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, набравший 18 очков. В составе гостей 22 очка набрал Драган Апич.
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