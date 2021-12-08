Шакил О’Нил: то, как Энтони Дэвис играет сейчас, — недопустимо

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О’Нил высказался по поводу форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Всё время говорим про Леброна, и, безусловно, он заслуживает того, чтобы его обсуждали – он великий игрок, который тащит команду за собой.



Но «Лейкерс» нуждаются во второй звезде. В настоящей звезде. Можете забыть про Расселла Уэстбрука и Кармело Энтони, эту позицию по своему статусу должен занимать Энтони Дэвис.



То, как он играет сейчас, – недопустимо для игрока его калибра. 19% попаданий из-за дуги, периодическая потеря концентрации… Дэвиса уже никто не боится в лиге.



Ему пора собраться и перестать прятаться за спинами Леброна и других игроков команды. Дэвис должен доминировать», — сказал О’Нил в эфире шоу Inside the NBA.