Георгиос Принтезис установил рекорд Евролиги, превзойдя Вассилиса Спанулиса

Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис поднялся на первое место в истории Евролиги по количеству точных бросков с игры за карьеру (1 404), сообщает официальный сайт турнира.



36-летний Принтезис опередил по этому показателю своего экс-одноклубника легендарного разыгрывающего Вассилиса Спанулиса (1 403), который завершил карьеру минувшим летом. Третье место в рейтинге занимает легенда «Барселоны» Хуан Карлос Наварро (1 338).



Принтезис установил рекорд в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (76:81), набрав 4 очка при точности 2 из 4 с игры. «Олимпиакос» с результатом 9-5 занимает третьей место в турнирной таблице, потерпев на три поражения больше лидирующих «Реала» (11-2) и «Барселоны» (11-2).