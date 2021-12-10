«Зенит», «Олимпиакос» и «Жальгирис» претендуют на защитника из чемпионата Греции
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Сразу три клуба баскетбольной Евролиги — санкт-петербургский «Зенит», греческий «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис» — проявляют интерес к 23-летнему защитнику греческого «Лаврио» Тайсону Картеру, сообщает Gazzetta.gr.
Как сообщает источник, «Зенит» проявил предметный интерес к игроку, однако проблема заключается в лимите на легионеров, действующем для российских клубов в Единой лиге ВТБ.
В нынешнем сезоне в составе «Лаврио» Тайсон Картер выступал в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов Картер в среднем набирает 19,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдаёт 2,8 передачи. В чемпионате Греции Картер в среднем набирает 15,6 очка, совершает 2,8 подбора и отдаёт 2,5 передачи.
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