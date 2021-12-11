Роскошный аллей-уп игроков российского клуба — момент тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 14-го тура регулярного чемпионата.

В подборке представлены эффектная передача разыгрывающего «Милана» Серхио Родригеса под данк форварду Бену Бентилу, мощный блок-шот центрового «Панатинаикоса» Георгиоса Папаянниса, сокрушительный бросок сверху защитника «Баварии» Огнена Джарамаза, красивые постер-данки центрового «Фенербахче» Яна Веселы и 17-летнего тяжёлого форварда АСВЕЛа Виктора Вембаньямы. Лучший момент тура — аллей-уп в исполнении баскетболистов УНИКСа разыгрывающего Лоренцо Брауна и форварда Марио Хезоньи в выездном матче против «Маккаби» (Тель-Авив).

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