Роскошный аллей-уп игроков российского клуба — момент тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 14-го тура регулярного чемпионата.
В подборке представлены эффектная передача разыгрывающего «Милана» Серхио Родригеса под данк форварду Бену Бентилу, мощный блок-шот центрового «Панатинаикоса» Георгиоса Папаянниса, сокрушительный бросок сверху защитника «Баварии» Огнена Джарамаза, красивые постер-данки центрового «Фенербахче» Яна Веселы и 17-летнего тяжёлого форварда АСВЕЛа Виктора Вембаньямы. Лучший момент тура — аллей-уп в исполнении баскетболистов УНИКСа разыгрывающего Лоренцо Брауна и форварда Марио Хезоньи в выездном матче против «Маккаби» (Тель-Авив).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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