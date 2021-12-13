Отстранённый от матчей НБА Кайри Ирвинг может вернуться в игру в ближайшее время

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может вернуться в состав команды в ближайшее время, сообщает The Athletic.



Ирвинг отказывается вакцинироваться от коронавируса и по правилам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Команда отстранила Кайри и от выездных матчей. Источники The Athletic подтверждают оптимизм в отношении того, что разыгрывающий сможет играть в этом сезоне. Пока неизвестно, случится ли возможное возвращение Ирвинга за счёт вакцинации от коронавируса или того, что «Нетс» разрешат ему играть в выездных матчах и тренироваться на базе клуба.



Несколько официальных лиц мэрии Нью-Йорка заявили, что не планируют отменять требование по обязательной вакцинации. Ирвинг ранее выразил готовность привиться вакциной растительного происхождения.