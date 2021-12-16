Домантас Сабонис хочет сменить клуб в НБА

Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис планирует сменить клуб, сообщает Bleacher Report. Как сообщает источник, литовский баскетболист намерен сменить обстановку после четырёх сезонов в составе «Пэйсерс».



После 30 игр регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед и 18 поражений. Возглавляет конференцию «Бруклин Нетс» (20-8). В Западной конференции первое место занимает «Голден Стэйт Уорриорз» с 23 победами в 28 встречах. На счету «Финикс Санз» на один матч меньше, однако равное с «Уорриорз» количество поражений — пять.



В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

Ранее «Индиана» сделала Сабониса доступным для обмена.