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«Вашингтон» уступил «Финиксу», «Бруклин» обыграл «Филадельфию»

«Вашингтон» уступил «Финиксу», «Бруклин» обыграл «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 118:98. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джавэйл Макги – 17 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 26 очков.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провел игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:105. Самым результативным игроком в «Бруклине» стал Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл (34 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Сиксерс» выступил Джоэл Эмбиид, у него 32 очка.

Также «Индиана Пэйсерс» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 122:113, а «Хьюстон Рокетс» уступил «Нью-Йорк Никс» (103:116).

Матч «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» перенесён из-за вспышки коронавируса в клубе «Чикаго».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Макги - 17, Шамет - 16, Эйтон - 15, Джонсон - 13, Пол - 12, Бриджес - 11, Пэйн - 11, Краудер - 10, Смит - 6, Пэйтон - 5, Уэйнрайт - 2, Букер, Камински, Надер, Хатчинсон, Шарич
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Авдия - 14, Харрелл - 12, Нето - 11, Холидей - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Кисперт - 6, Кузма - 4, Дав. Бертанс - 3, Гилл - 2, Брайант, Гэффорд, Динвидди, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 31, Холидэй - 17, Тёрнер - 16, Дуарте - 15, Сабонис - 12, Лэмб - 11, Бриссетт - 9, Уонамэйкер - 6, Крэйг - 5, Taylor, Битадзе, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Макконнелл, Мартин, Уоррен
Детройт Пистонс: Бей - 28, Каннингем - 19, Джексон - 18, Диалло - 12, Ли - 11, Лайлз - 10, Стюарт - 9, Макгрудер - 4, Хейз - 2, Гарза, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дюрант - 34, Гриффин - 17, Клэкстон - 17, Миллз - 14, Томас - 11, Эдвардс - 9, Дюк - 6, Гэллоуэй - 3, Шарп - 3, Бембри, Браун, Джонсон, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Карри - 29, Милтон - 13, Харрис - 11, Грин - 8, Тибулл - 8, Драммонд - 4, Бэсси, Джо, Коркмаз, Макси, Ньянг, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
103 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Тайс - 22, Тэйт - 20, Мэтьюз - 17, Мартин - 15, Кристофер - 14, Гордон - 5, Огастин - 4, Брукс - 3, Нваба - 2, Шенгюн - 1, Вуд, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Уолл, Хаус
Нью-Йорк Никс: Куикли - 24, Фурнье - 23, Рэндл - 21, Робинсон - 17, Макбрайд - 15, Бёркс - 9, Гибсон - 7, Sims, Барретт, Гримс, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден, Топпин, Уокер
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