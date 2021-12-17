«Вашингтон» уступил «Финиксу», «Бруклин» обыграл «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 118:98. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джавэйл Макги – 17 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 26 очков.
В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провел игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:105. Самым результативным игроком в «Бруклине» стал Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл (34 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Сиксерс» выступил Джоэл Эмбиид, у него 32 очка.
Также «Индиана Пэйсерс» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 122:113, а «Хьюстон Рокетс» уступил «Нью-Йорк Никс» (103:116).
Матч «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» перенесён из-за вспышки коронавируса в клубе «Чикаго».
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