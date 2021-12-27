Пол Джордж может пропустить остаток сезона НБА

Травмированный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может пропустить остаток сезона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Команда проведёт повторную оценку состояния Джорджа через 3-4 недели, они посмотрят, сможет ли отдых помочь ему восстановиться, но он, конечно, будет отсутствовать значительное время, и нет никакой реальной уверенности в том, когда и вернётся и произойдёт ли это вообще в этом сезоне», — приводит слова Войнаровски Sports Illustrated.

Напомним, у Джорджа подозрение на разрыв боковой связки правого локтевого сустава.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.