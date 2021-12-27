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Дуэйн Уэйд объяснил, почему ему не нравится современный баскетбол

Дуэйн Уэйд объяснил, почему ему не нравится современный баскетбол
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, чем ему не нравится современный баскетбол.

«Мне бы не понравилось играть в баскетбол, в котором 80 процентов бросков — это трёхочковые. Но я вполне могу понять природу современной игры. Я понимаю, что три очка — это больше, чем два. И если одна команда бросит 60 трёхочковых, а другая — 30, то ясно, кто выиграет матч. Конечно, если ты из другой эпохи, то тебе хочется, чтобы все играли так же, как играл ты. Но нужно стараться ценить баскетбол таким, какими в него играют в наши дни», — сказал Дуэйн Уэйд в интервью YouTube-каналу WIRED.

Ранее Уэйд выразил сомнения, что его «Хит» выиграли бы больше титулов, если бы Леброн Джеймс остался в команде и не перешёл бы в «Кливленд Кавальерс» в 2014 году.

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