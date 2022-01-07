«Реал» подпишет отчисленного игрока НБА, на которого претендовал ЦСКА
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Аргентинский форвард Габриэль Дек продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает Eurohoops. По информации источника, контракт будет рассчитан на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что на форварда претендует московский ЦСКА.
В начале января Дек был отчислен из клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер».
Ранее Дек уже выступал в составе мадридского «Реала». В минувшем сезоне в Евролиге Дек в среднем набирал 8,8 очка, делал 3,7 подбора и 1,2 передач за матч. В чемпионате Испании его средние показатели составляли 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи.
Дек перешёл в «Тандер» перед стартом нынешнего сезона в НБА. В нынешнем сезоне Дек в играх за «Оклахома-Сити» набирал в среднем 2,6 очка и 0,9 подбора.
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