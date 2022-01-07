Инсайдер: Майкл Джордан принижал Скотти Пиппена

Инсайдер Сэм Смит поделился информацией о взаимоотношениях экс-игроков «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена и Майкла Джордана.
«Я думаю, Пиппен хотел быть принятым как часть свиты Майкла Джордана. Он всегда действительно жаждал быть частью этой компании. И Майкл это понимал. Он был всегда осведомлён о людях, желающих это сделать. А затем он начал принижать Пиппена, когда тот пытался считаться равным Майклу. После этого Пиппен пополз обратно к Горацию Гранту и другим парням, потому что его не принимали так, как он хотел», — приводит слова Сэма Смита Essentially Sports.
Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.
- 7 января 2022
-
20:51
-
19:46
-
19:26
-
18:46
-
17:25
-
16:29
-
15:32
-
13:52
-
12:32
-
11:08
-
10:33
-
09:28
-
09:24
-
09:07
-
08:28
-
01:20
- 6 января 2022
-
23:44
-
22:46
-
21:52
-
20:50
-
19:59
-
18:51
-
18:13
-
17:54
-
17:08
-
17:04
-
16:14
-
15:38
-
14:40
-
13:14
-
12:19
-
11:21
-
10:15
-
09:22
-
09:11