Инсайдер: Майкл Джордан принижал Скотти Пиппена

Инсайдер Сэм Смит поделился информацией о взаимоотношениях экс-игроков «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена и Майкла Джордана.



«Я думаю, Пиппен хотел быть принятым как часть свиты Майкла Джордана. Он всегда действительно жаждал быть частью этой компании. И Майкл это понимал. Он был всегда осведомлён о людях, желающих это сделать. А затем он начал принижать Пиппена, когда тот пытался считаться равным Майклу. После этого Пиппен пополз обратно к Горацию Гранту и другим парням, потому что его не принимали так, как он хотел», — приводит слова Сэма Смита Essentially Sports.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.