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«Портленд» надолго потерял Дэмьена Лилларда

«Портленд» надолго потерял Дэмьена Лилларда
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Сегодня, 13 января, разыгрывающий «Портленд Трейл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард перенесёт операцию и примерно через 2 месяца пройдёт повторное обследование.

Напомним, Лиллард продолжает бороться с тендинопатией (боли в нижней части брюшной полости), из-за которой он пропустил большое число игр в нынешнем сезоне, а когда выходил на площадку, не мог играть на сто процентов своих возможностей.

На этой неделе звёздный разыгрывающий посетил двух врачей, которые сошлись во мнении о том, что Лилларду необходима операция. Возвращение игрока в этом сезоне будет зависеть от его здоровья и места команды в турнирной таблице.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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