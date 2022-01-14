ЦСКА одержал победу над АСВЕЛом в Евролиге

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее французского АСВЕЛа в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 90:83.
Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки командам не удалось выявить сильнейшего — 23:23. Во втором игровом отрезке москвичам удалось захватить минимальное преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:39 в пользу хозяев паркета.
В третьем игровом отрезке команды вновь сыграли на равных, так что решающей в матче стала четвёртая четверть. В ней сильнее оказались игроки ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 90:83 в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Эли Окобо, набравший 15 очков.
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