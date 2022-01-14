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ЦСКА одержал победу над АСВЕЛом в Евролиге

ЦСКА одержал победу над АСВЕЛом в Евролиге
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Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее французского АСВЕЛа в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 90:83.

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки командам не удалось выявить сильнейшего — 23:23. Во втором игровом отрезке москвичам удалось захватить минимальное преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:39 в пользу хозяев паркета.

В третьем игровом отрезке команды вновь сыграли на равных, так что решающей в матче стала четвёртая четверть. В ней сильнее оказались игроки ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 90:83 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Эли Окобо, набравший 15 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
14 января 2022, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
90 : 83
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
ЦСКА: Хэкетт - 27, Швед - 17, Григонис - 16, Милутинов - 12, Ухов - 6, Шенгелия - 6, Фойгтман - 3, Лундберг - 2, Курбанов - 1, Боломбой, Ивлев, Хоменко
АСВЕЛ: Найт - 16, Окобо - 15, Гист - 14, Джонс - 12, Кауди - 7, Осетковски - 5, Фалл - 5, Лякомб - 4, Дьо - 3, Стразель - 2, Адетокунбо, Ховард
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