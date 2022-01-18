Бен Симмонс готов пропустить весь сезон, заплатив более $ 20 млн штрафов

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс готов будет пропустить остаток сезона, если руководство не найдёт подходящий вариант для обмена.

«Если на поиск приемлемого для них варианта обмена у «Филадельфии» уйдёт весь сезон, то Симмонс готов к этому», — сказала Рамона.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс уже потерял больше $ 7 млн из-за отказа от игр в этом сезоне. Сумма штрафов составит около $ 20 млн, если Бен так и не захочет выйти на площадку в этом розыгрыше НБА.