Бен Симмонс готов пропустить весь сезон, заплатив более $ 20 млн штрафов

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс готов будет пропустить остаток сезона, если руководство не найдёт подходящий вариант для обмена.
«Если на поиск приемлемого для них варианта обмена у «Филадельфии» уйдёт весь сезон, то Симмонс готов к этому», — сказала Рамона.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс уже потерял больше $ 7 млн из-за отказа от игр в этом сезоне. Сумма штрафов составит около $ 20 млн, если Бен так и не захочет выйти на площадку в этом розыгрыше НБА.
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