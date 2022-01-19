Кайри Ирвинг — фанатам «Кливленда»: я принёс вам титул, а вы — неблагодарные неудачники
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг вступил в словесную перепалку с фанатами команды «Кливленд Кавальерс» во время матча этих коллективов в регулярном чемпионате НБА, сообщает Bleacher Report.
Во время матча игрок «Бруклина» не сдержался и ответил фанатам на негативные крики с трибун в свой адрес.
«Я принёс вам титул, а вы — неблагодарные неудачники», – сказал Ирвинг.
Напомним, накануне на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Хозяева победили со счётом 114:107.
22 очка в составе «Кливленда» набрал Дариус Гарлэнд, Кайри Ирвинг в этом матче стал самым результативным игроком, набрав 27 очков.
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