Леброн Джеймс отреагировал на новое поражение «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после очередного поражения команды. Напомним, сегодня ночью «озёрники» на выезде уступили «Майами Хит».

«Просто так складывается игра. Мне не нужно набирать по 30 очков за игру, но я нахожусь в отличной форме в плане нападения и не собираюсь останавливаться. Я чувствую себя фантастически», — приводит слова Джеймса Essentially Sports.

Стоит отметить, что в этой встрече атакующий защитник Джимми Батлер побил рекорд Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов в истории франшизы «Майами Хит».

После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции, имея 23 победы при 24 поражениях.