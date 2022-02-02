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«Финикс» одержал 11-ю победу кряду, обыграв «Бруклин»

«Финикс» одержал 11-ю победу кряду, обыграв «Бруклин»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:111, которая стала для них 11-й кряду, а гости продлили серию поражений до 5 игр.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 35 очков, 6 подборов и 2 передачи, он же стал наиболее результативным игроком матча. В составе «Бруклина» яркое выступление продемонстрировал защитник Джеймс Харден (22 очка, 5 подборов и 10 передач), отметившийся дабл-даблом. У «Санз» дабл-дабл оформил разыгрывающий Крис Пол – 20 очков, 4 подбора и 14 передач.

Напомним, «Финикс Санз» (41-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-21) – 6-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 35, Бриджес - 27, Пол - 20, Джонсон - 16, Эйтон - 12, Макги - 5, Краудер - 3, Пэйтон - 3, Бийомбо, Джексон, Камински, Надер, Пэйн, Смит, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Бруклин Нетс: Ирвинг - 26, Харден - 22, Гриффин - 17, Эдвардс - 13, Миллз - 9, Бембри - 7, Клэкстон - 6, Картер - 5, Браун - 2, Томас - 2, Шарп - 2, Джонсон, Дюк, Дюрант, Миллсэп, Олдридж, Харрис
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