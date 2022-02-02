«Финикс» одержал 11-ю победу кряду, обыграв «Бруклин»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:111, которая стала для них 11-й кряду, а гости продлили серию поражений до 5 игр.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 35 очков, 6 подборов и 2 передачи, он же стал наиболее результативным игроком матча. В составе «Бруклина» яркое выступление продемонстрировал защитник Джеймс Харден (22 очка, 5 подборов и 10 передач), отметившийся дабл-даблом. У «Санз» дабл-дабл оформил разыгрывающий Крис Пол – 20 очков, 4 подбора и 14 передач.

Напомним, «Финикс Санз» (41-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-21) – 6-й на Востоке.