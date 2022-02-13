Чемпион Украины решил покинуть страну из-за обострившейся ситуации в отношениях с Россией

Президент украинского клуба «Прометей» Владимир Дубинский рассказал об итогах собрания команды в связи с обострившейся ситуацией в отношениях с Россией.



«Час назад закончилось собрание в БК «Прометей», связанное с ситуацией вокруг возможного вооружённого обострения со стороны России и отъездом легионеров из клуба. Сегодня с утра, мой телефон был буквально раскалён в связи с новыми заявлениями американского посольства и других посольств о немедленной эвакуации своих граждан из Украины в течении ближайших 48 часов. Все агенты обзванивали игроков и слали письма-молнии в клуб.

Нам понятна озабоченность и переживания всех игроков и не только легионеров, как и каждого сотрудника, близкого члена моей семьи или друга. Прежде чем написать о решениях, которые приняли, хочу высказать свою личную позицию по этой ситуации. Во-первых, сказал это игрокам и всем, всем хочу сказать ещё раз, нам нельзя паниковать в это время и нужно быть максимально сплоченными. Во-вторых, я и все члены моей семьи, в том числе дети и родители, никуда не уезжаем и не убегаем, потому, как уверены, всё будет хорошо и всё будет Украина. Нам надо всем ещё больше и сильнее работать и верить в лучшее, и так оно и будет.

Теперь о решениях, принятых на вечернем собрании БК «Прометей». Заслушали главного тренера, капитана и легионеров, потом послушали меня. Приняли решение, что в связи с недельным перерывом в Суперлиге на игры сборной и реально непростой обстановкой в Украине на данный момент, команда в полном составе завтра играет с БК «Черкасские Мавпы» и в понедельник улетает на двухнедельный сбор в Чехию. Там готовимся к предстоящим играм в Лиге Чемпионов. Это для нас сейчас приоритет номер один. Все наши легионеры и украинские игроки, высказали полную поддержку клубу и желание продолжать свою карьеру в БК «Прометей». Никто расторгать контракты с клубом не планирует и все заряжены на победы в ближайших играх Лиги Чемпионов и попадания в 1/4 престижнейшего турнира Европы. Я счастлив, что клуб ещё раз подтвердил свою сплочённость и доказал, что мы одна большая дружная семья.

Только Прометей! Только Победа!

P.S. Я уверен, что всё закончится дипломатическим путём, и до 23 февраля мы вздохнём с облегчением, и всё будет, как прежде. Надеюсь и даже уверен, что 3 марта, именно в Киеве мы проведём свой следующий поединок в Лиге Чемпионов.

P.S. Женская БК «Прометей», в рамках подготовки к финальным играм в Кубке ФИБА Европы, тоже планирует улететь на двухнедельные сборы в Болгарию в понедельник и наши американские легионеры Холмс и Аткинс присоединятся к клубу уже в Болгарии и всей командой будут готовится к ответственным матчам», — написал Дубинский на своей странице в «Фейсбуке».