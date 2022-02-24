Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

РФБ объявила о приостановке молодёжных всероссийских соревнований

РФБ объявила о приостановке молодёжных всероссийских соревнований
Комментарии

Российская Федерация Баскетбола на своём официальном сайте объявила о том, что приостанавливает молодёжные всероссийские соревнования.

«Это решение было принято в связи с нестабильной ситуацией на границе России и Украины и, как следствие, со всеми сопутствующими событиями. Приостановлено проведение следующих соревнований:

— Финал Первенства России среди юниоров 2005 года рождения в Большом Суходоле;

— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2008 года рождения (все города);

— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения (все города);

— Финал Первенства России среди юниорок 2005 года рождения в Золотой Косе;

— Финал Первенства России среди юниорок 2006 года рождения в Москве;

— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2008 года рождения (Покровское);

— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2009 года рождения (все города).

О новых сроках и, возможно, новом месте проведения Соревнований будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022