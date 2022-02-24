РФБ объявила о приостановке молодёжных всероссийских соревнований

Российская Федерация Баскетбола на своём официальном сайте объявила о том, что приостанавливает молодёжные всероссийские соревнования.
«Это решение было принято в связи с нестабильной ситуацией на границе России и Украины и, как следствие, со всеми сопутствующими событиями. Приостановлено проведение следующих соревнований:
— Финал Первенства России среди юниоров 2005 года рождения в Большом Суходоле;
— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2008 года рождения (все города);
— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения (все города);
— Финал Первенства России среди юниорок 2005 года рождения в Золотой Косе;
— Финал Первенства России среди юниорок 2006 года рождения в Москве;
— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2008 года рождения (Покровское);
— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2009 года рождения (все города).
О новых сроках и, возможно, новом месте проведения Соревнований будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.
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