РФБ объявила о приостановке молодёжных всероссийских соревнований

Российская Федерация Баскетбола на своём официальном сайте объявила о том, что приостанавливает молодёжные всероссийские соревнования.

«Это решение было принято в связи с нестабильной ситуацией на границе России и Украины и, как следствие, со всеми сопутствующими событиями. Приостановлено проведение следующих соревнований:



— Финал Первенства России среди юниоров 2005 года рождения в Большом Суходоле;



— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2008 года рождения (все города);



— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения (все города);



— Финал Первенства России среди юниорок 2005 года рождения в Золотой Косе;



— Финал Первенства России среди юниорок 2006 года рождения в Москве;



— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2008 года рождения (Покровское);



— Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2009 года рождения (все города).



О новых сроках и, возможно, новом месте проведения Соревнований будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.