Илона Корстин высказалась о возможном уходе всех иностранных тренеров из Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о потенциальной ситуации, при которой лигу могут покинуть все иностранные тренеры.



«Будем искать свои ресурсы. В принципе, есть специалисты, которые работают в Суперлиге и в женском чемпионате. Придётся находить и воспитывать новые кадры. Возможно, это даст толчок появлению и развитию новых специалистов. Ведь если сейчас посмотреть на чемпионат Единой лиги, то у нас нет вообще российских тренеров — последним был Евгений Пашутин.

Есть Василий Карасёв, есть Сергей Базаревич, который несколько лет возглавлял мужскую сборную России, но у него не было предложений от клубов. Сейчас, мне кажется, у него появятся предложения и новая работа», — рассказала Илона Корстин в эфире «Первого спортивного радио».