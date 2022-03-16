Илона Корстин высказалась о возможном уходе всех иностранных тренеров из Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о потенциальной ситуации, при которой лигу могут покинуть все иностранные тренеры.
«Будем искать свои ресурсы. В принципе, есть специалисты, которые работают в Суперлиге и в женском чемпионате. Придётся находить и воспитывать новые кадры. Возможно, это даст толчок появлению и развитию новых специалистов. Ведь если сейчас посмотреть на чемпионат Единой лиги, то у нас нет вообще российских тренеров — последним был Евгений Пашутин.
Есть Василий Карасёв, есть Сергей Базаревич, который несколько лет возглавлял мужскую сборную России, но у него не было предложений от клубов. Сейчас, мне кажется, у него появятся предложения и новая работа», — рассказала Илона Корстин в эфире «Первого спортивного радио».
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