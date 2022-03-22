Джонсон: сейчас Уэстбрук показывает свой лучший баскетбол после перехода в «Лейкерс»

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказал мнение по поводу игры «озёрников».
«Если «Лейкерс» будут демонстрировать подобный уровень самоотдачи, скорости и резкости в защите и нападении, то могут далеко зайти в плей-офф. Особенно с Энтони Дэвисом в составе!
В последних трёх матчах Расселл Уэстбрук показывал свой лучший баскетбол после перехода в «Лейкерс», — написал Джонсон в социальных сетях.
Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Кливленд Кавальерс» (131:120). Значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.
«Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (41-31) – шестой на Востоке.
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