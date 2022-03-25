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«Реал» уступил «Маккаби» в Евролиге

«Реал» уступил «Маккаби» в Евролиге
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Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором израильский «Маккаби» играл с мадридским «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве и завершилась со счётом 75:74 (20:21, 21:23, 18:22, 16:8) в пользу «Олимпии Милан».

Самым результативным в составе победителей стал Кинан Эванс, записавший на свой счёт 19 очков. Лучшую результативность в составе мадридского клуба продемонстрировал французский форвард Гершон Ябуселе, на счету которого 14 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» сыграет на выезде с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 19:00 мск. «Реал» 31 марта на выезде сыграет с тем же «Панатинаикосом». Начало — в 21:00 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
4-я четверть
75 : 74
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив: Эванс - 19, Нанналли - 14, Рейнольдс - 12, Уилбекин - 12, Деррик Уильямс - 11, Жижич - 3, Калояро - 2, ДиБартоломео, Зив, Коэн, Соркин, Томас
Реал Мадрид: Ябуселе - 14, Пуарье - 13, Эртель - 11, Дек - 10, Ханга - 8, Уильямс-Госс - 7, Тавареш - 6, Льюль - 3, Фернандес - 2, Гаруба, Нуньес, Томпкинс
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