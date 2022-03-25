«Реал» уступил «Маккаби» в Евролиге

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором израильский «Маккаби» играл с мадридским «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве и завершилась со счётом 75:74 (20:21, 21:23, 18:22, 16:8) в пользу «Олимпии Милан».



Самым результативным в составе победителей стал Кинан Эванс, записавший на свой счёт 19 очков. Лучшую результативность в составе мадридского клуба продемонстрировал французский форвард Гершон Ябуселе, на счету которого 14 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» сыграет на выезде с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 19:00 мск. «Реал» 31 марта на выезде сыграет с тем же «Панатинаикосом». Начало — в 21:00 мск.



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