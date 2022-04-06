Эксперт: Леброн слишком увлёкся звёздной силой Уэстбрука, но тот оказался мошенником

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс дал комментарий по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
«Леброн слишком увлёкся звёздной силой Расселла Уэстбрука. Он ведь набирал трипл-дабл, это великолепно! Но Уэстбрук оказался мошенником, и его разоблачили. Он просто машина по набору статистики, думает только о себе. Он ценит свою статистику выше командной победы», — сказал Бэйлесс в эфире передачи Undisputed.
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.
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