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«Кливленд» обыграл «Милуоки», «Атланта» на выезде оказалась сильнее «Хьюстона»

«Кливленд» обыграл «Милуоки», «Атланта» на выезде оказалась сильнее «Хьюстона»
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Завершился матч НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 133:115 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Кевин Лав, который записал на свой счёт 32 очка.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
133 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Лав - 32, Маркканен - 23, Мобли - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 11, Браун - 8, Стивенс - 8, ЛеВерт - 6, Рондо - 6, Окоро - 4, Уиндлер - 2, Аллен, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Секстон, Уэйд
Милуоки Бакс: Мамукелашвили - 28, Адетокунбо - 27, Нвора - 24, Wigginton - 18, Такер - 15, Картер - 3, Адетокунбо, Аллен, Вильдоса, Ибака, Коннотон, Лопес, Миддлтон, Мэттьюз, Портис, Хилл, Холидэй

В параллельной игре «Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Атланте Хоукс» со счётом 114:130. Героем встречи стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Портер - 26, Мэтьюз - 14, Мартин - 11, Шенгюн - 9, Кристофер - 6, Тэйт - 5, Нваба - 2, Queen, Вуд, Гаруба, Гордон, Лэмб, Никс, Уолл, Фернанду, Шрёдер
Атланта Хоукс: Янг - 28, Галлинари - 26, Хантер - 22, Капела - 18, Богданович - 14, Хаертер - 11, Оконгву - 8, Райт - 2, Нокс - 1, Brown Jr., Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс

Ещё в одном матче встречались «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Победу праздновали «шмели» — 124:108. Больше всех очков набрал Терри Розир — 25.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
124 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 25, Болл - 24, Макдэниелс - 14, Томас - 14, Бриджес - 9, Вашингтон - 9, Пламли - 8, Харрелл - 8, Убре - 6, Мартин - 5, Букнайт - 2, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 21, Кисперт - 20, Гэффорд - 13, Авдия - 12, Кэри - 11, Гилл - 9, Нето - 9, Смит - 8, Саторански - 5, Schakel, Бил, Брайант, Колдуэлл-Поуп, Кузма, Порзингис, Тодд, Уинстон

«Бруклин Нетс» также одержал победу в домашней игре с «Индианой Пэйсерс» — 134:126. Значительный вклад в победу внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг, у которого 35 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 35, Браун - 21, Драммонд - 20, Дюрант - 20, Клэкстон - 14, Эдвардс - 10, Миллз - 8, Томас - 6, Горан Драгич, Гриффин, Дюк, Карри, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 28, Хилд - 21, Вашингтон - 18, Халибёртон - 17, Макконнелл - 14, Stephenson - 10, Taylor - 10, Джексон - 7, York - 1, Битадзе, Брогдон, Дуарте, Рубио, Смит, Тёрнер, Уоррен, Хинтон
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