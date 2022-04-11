«Кливленд» обыграл «Милуоки», «Атланта» на выезде оказалась сильнее «Хьюстона»

Завершился матч НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 133:115 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Кевин Лав, который записал на свой счёт 32 очка.

В параллельной игре «Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Атланте Хоукс» со счётом 114:130. Героем встречи стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 передач.

Ещё в одном матче встречались «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Победу праздновали «шмели» — 124:108. Больше всех очков набрал Терри Розир — 25.

«Бруклин Нетс» также одержал победу в домашней игре с «Индианой Пэйсерс» — 134:126. Значительный вклад в победу внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг, у которого 35 очков.