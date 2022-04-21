Док Риверс вышел на четвёртое место по победам в плей-офф НБА

Наставник «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс после победы своей команды в матче с «Торонто Рэпторс» (104:101) вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству побед в плей-офф.

Победа стала для главного тренера «Филадельфии» 101-й. Он обошёл знаменитого тренера Ларри Брауна, потеснив его в общем списке НБА на 5-е место. Первое место принадлежит Филу Джексону — 229 побед.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка и сделал 13 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.



Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков.



Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 3-0. Следующий матч между командами состоится 23 апреля.