37 очков Йокича помогли «Денверу» одержать первую победу над «Голден Стэйт»

«Денвер Наггетс» в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-Центр)» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали хозяева со счётом 126:121.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, 8 подборов и 6 передач. У тихоокеанской команды больше всех баллов набрал защитник Клэй Томпсон, на счету американца 32 очка и четыре передачи. Более того, дабл-даблом отметился форвард Дрэймонд Грин (13 очков и 11 передач).

Таким образом, общий счёт серии 3:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая встреча состоится 28 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз-Центр» в 05:00 мск.