37 очков Йокича помогли «Денверу» одержать первую победу над «Голден Стэйт»
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«Денвер Наггетс» в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-Центр)» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали хозяева со счётом 126:121.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, 8 подборов и 6 передач. У тихоокеанской команды больше всех баллов набрал защитник Клэй Томпсон, на счету американца 32 очка и четыре передачи. Более того, дабл-даблом отметился форвард Дрэймонд Грин (13 очков и 11 передач).
Таким образом, общий счёт серии 3:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая встреча состоится 28 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз-Центр» в 05:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Моррис - 24, Гордон - 21, Хиланд - 15, Казинс - 10, Грин - 7, Бартон - 6, Грин - 3, Риверс - 3, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Форбс, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 32, Уиггинс - 20, Грин - 13, Пул - 11, Куминга - 9, Луни - 2, Портер - 1, Бьелица, Игуодала, Ли, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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