Зак Лавин пропустит пятую игру серии с «Милуоки»
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин не сможет принять участия в пятой игре серии с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Игрок был помещён в протокол НБА по здоровью и безопасности. Напомним, встреча между командами состоится 28 апреля в 2:30 мск.
Лавин проводит первый плей-офф в карьере. Его показатели в матчах на вылет составляют в среднем 19,3 очка, 6 передач и 5,3 подбора.
Напомним, в предыдущей встрече между командами, которая прошла в Чикаго, Лавин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка. У гостей отличился Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 30 очков, а также 15 подборов. Сама встреча завершилась убедительной победой «Милуоки» со счётом 119:95.
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