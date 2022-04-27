Зак Лавин пропустит пятую игру серии с «Милуоки»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин не сможет принять участия в пятой игре серии с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Игрок был помещён в протокол НБА по здоровью и безопасности. Напомним, встреча между командами состоится 28 апреля в 2:30 мск.

Лавин проводит первый плей-офф в карьере. Его показатели в матчах на вылет составляют в среднем 19,3 очка, 6 передач и 5,3 подбора.

Напомним, в предыдущей встрече между командами, которая прошла в Чикаго, Лавин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка. У гостей отличился Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 30 очков, а также 15 подборов. Сама встреча завершилась убедительной победой «Милуоки» со счётом 119:95.