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«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии Лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии Лиги ВТБ
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В Краснодаре, на стадионе «Баскет-Холл», завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА. Счёт встречи — 94:82 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Мотли Джонатан, который записал в свой актив 33 очка. У гостей отличился Уильям Клайберн — 19 очков.

Стоит отметить, что первая четверть осталась за армейцами, однако уже к большому перерыву хозяева сумели отыграться и выйти вперёд. Определяющей стала заключительная четверть, в которой «Локомотив-Кубань» сумел победить с разницей в 7 очков.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу московского клуба. Следующий матч также пройдёт в Краснодаре 12 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
10 мая 2022, вторник. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
94 : 82
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Сычков, Щербенев
ЦСКА: Антонов, Йеребко, Клайберн, Колесников, Курбанов, Милутинов, Ухов, Уэйр, Фримен, Халтурин, Хоменко, Швед
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