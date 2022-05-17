Бывшая девушка Рэджона Рондо заявила, что он угрожал ей пистолетом на глазах у детей

Бывшая девушка разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Рэджона Рондо запросила срочный охранный приказ, сообщает TMZ Sports. 36-летняя мять двух детей баскетболиста Эшли Бэчелор заявила, что спортсмен на глазах у детей наставил на неё пистолет и угрожал убийством.
Инцидент произошёл 11 мая. Рондо играл в видеоигры с сыном, а Эшли попросила мальчика разделить белье. Рэджон разозлился и разбил приставку о стену на глазах у сына, после чего начал громить дом. Женщина пыталась утихомирить Рэджона, однако он начал угрожать её расправой. После этого он покинул дом, а через 15 минут вернулся с пистолетом и потребовал отдать ему сына. Спортсмен, по словам девушки, кричал на сына, держа пистолет и спрашивал, почему он его боится.
В дело вмешались родители баскетболиста, однако им не удалось него успокоить. Спортсмен самостоятельно покинул дом. Суд удовлетворил просьбу Бэчелор и выдал судебный запрет.
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