«Майами» повёл в серии с «Бостоном», у Адебайо – дабл-дабл

В Бостоне (США) на стадионе «Ти Ди Гарден» состоялся третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 109:103, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внесли защитник Кайл Адебайо (31 очко, десять подборов и шесть передач) и форвард Пи Джей Такер, оформивший 17 очков, семь подборов и одну передачу. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал защитник Джейлен Браун – 40 очков, девять подборов и одна передача.



Таким образом, при счёте 2-1 в пользу гостей серия продолжается в Бостоне. Следующий матч пройдёт в ночь на вторник, 24 мая. Начало – в 3:30 мск.