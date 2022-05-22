«Майами» повёл в серии с «Бостоном», у Адебайо – дабл-дабл
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти Ди Гарден» состоялся третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 109:103, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внесли защитник Кайл Адебайо (31 очко, десять подборов и шесть передач) и форвард Пи Джей Такер, оформивший 17 очков, семь подборов и одну передачу. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал защитник Джейлен Браун – 40 очков, девять подборов и одна передача.
Таким образом, при счёте 2-1 в пользу гостей серия продолжается в Бостоне. Следующий матч пройдёт в ночь на вторник, 24 мая. Начало – в 3:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 109
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 40, Хорфорд - 20, Смарт - 16, Тейтум - 10, Уильямс - 10, Притчард - 3, Стаускас - 3, Тайс - 1, Корнет, Морган, Несмит, Уайт, Уильямс, Фиттс, Хозер
Майами Хит: Адебайо - 31, Такер - 17, Страс - 16, Лоури - 11, Батлер - 8, Мартин - 8, Хироу - 8, Оладипо - 5, Винсент - 3, Робинсон - 2, Дедмон, Моррис, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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