Новый главный тренер «Лейкерс» рассказал о своём отношении к Расселлу Уэстбруку
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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.
«Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига», — приводит слова Хэма Fadeaway World.
48-летний специалист никогда не работал главным тренером команды НБА. Ранее Хэм работал ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в «Лейкерс» ассистентом главного тренера.
В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году. В последнее время ходит всё больше слухов о возможном обмене Уэстбрука.
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