«Олимпиакос» определился с главным тренером

Греческий «Олимпиакос» продлил контракт с главным тренером Георгиосом Барцокасом до 2025 года.
В минувшем сезоне 57-летний греческий специалист вывел команду из Пирея в «Финал четырёх» Евролиги. В последнем розыгрыше регулярного чемпионата Греции «Олимпиакос» занял первое место (23 победы, одно поражение), а затем в плей-офф выиграл все восемь матчей и стал чемпионом страны.
В четвертьфинале «Олимпиакос» взял верх над «Перистери» (2-0), в полуфинале – над «Промитеасом» (2-0), а в финале трижды нанёс поражение «Панатинаикосу» — 3:0.
В Евролиге-2021/2022 греческая команда финишировала на втором месте (19 побед, девять поражений), в четвертьфинале взяла верх над «Монако» (3-2). В полуфинале Евролиги клуб из Пирея проиграл «Анадолу Эфес» (74:77), а в матче за третье место — «Барселоне» (74:84).
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