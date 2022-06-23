«Портленд» обменял Джереми Гранта в «Детройт», получив 1-й пик драфта 2025 года
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» приобретает 28-летнего американского форварда «Детройт Пистонс» Джереми Гранта за защищенный выбор в первом раунде драфта 2025 года и дополнительные активы, сообщает ESPN. Эту же информацию подтвердил и инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Отмечается, что «Блэйзерс» уже больше года добивались того, чтобы Грант стал одноклубником со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом, а теперь заполучили его, забрав контракт на $ 21 млн, который истекает по окончании следующего сезона.
В сделку будет включён и «Милуоки Бакс», с которым произведут обмены драфт-пиками. Ранее, по ходу прошлого сезона, сообщалось, что Джереми Грант отказался от перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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